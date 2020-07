'Vrekken' en het zuiden worden het toch eens

Brussel

Ook in de landen zelf werd het akkoord toegejuicht – of zelfs als een overwinning gepresenteerd. In Duitsland bijvoorbeeld, zien ze het akkoord als een triomf voor bondskanselier Angela Merkel, terwijl Italië trots is dat er meer geld aan leningen en subsidies uit Brussel gaan komen dan ze vooraf hadden gedacht.

In Nederland zijn de reacties verdeeld: de regeringspartijen in de Tweede Kamer reageren positief, en de meeste oppositiepartijen zijn ontevreden. Wat hen vooral steekt, is dat premier Mark Rutte ermee heeft ingestemd dat het herstelfonds voor een deel uit subsidies bestaat. ‘Rutte is toch door de knieën gegaan’, zei PVV-leider Geert Wilders.

Het hele EU-pakket omvat een herst..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .