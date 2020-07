Ambassadeur Armenië slaat alarm om oplopende spanning

Den Haag

‘De internationale gemeenschap zal bij alle betrokken partijen moeten aandringen op versterking van het staakt-het-vuren dat er sinds 1994 is', schrijft de Armeense ambassadeur Tigran Balayan vandaag in een opiniestuk in deze krant. De oproep is een directe reactie op de artilleriebeschietingen van het leger van Azerbeidzjan op 12 juli in het grensgebied van Armenië en Azerbeidzjan. Ook zou Azerbeidzjan Armeense grensposten hebben willen veroveren.

De ambassadeur stelt dat Azerbeidzjan met de vijandelijkheden de aandacht wil afleiden van binnenlandse problemen: een politieke en financiële crisis (sluiting van vier banken), de coronacrisis en de dalende olieprijzen.

Balayan: ‘Een ander ..

