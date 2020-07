Chinese Australiërs klaar met anti-Chinese houding

Een filmpje van een Aziatische man in Australië die wordt mishandeld door twee mannen, heeft kwaad bloed gezet bij Chinese Australiërs. In een poging om de politie te helpen, probeert de gemeenschap de daders op te sporen.

Canberra

In de video is te zien hoe twee witte mannen een Aziatische maaltijdbezorger op een elektrische fiets lastigvallen en hem in het gezicht slaan. Nadat beelden daarvan viral waren gegaan, gingen honderden mensen de straat op om te protesteren tegen racisme gericht tegen Aziatische Australiërs. Anderen proberen via WeChat (de Chinese versie van WhatsApp) informatie uit te wisselen over de daders, om het tweetal te kunnen traceren. Wordt publiekelijk duidelijk wie schuldig is, dan hoopt de gemeenschap op die manier te

laten blijken 'dat niemand kan wegkomen met het discrimineren van Aziatische personen'.

Volgens belangengroepen heeft vreedzaam protesteren tegen racisme niet langer zin in Australië..

