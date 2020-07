Grote protesten tegen Russische regering in het oosten van Rusland

In de oostelijke stad Khabarovsk gaan demonstranten al ruim een week de straat op, in protest tegen de arrestatie en het afvoeren van hun gouverneur naar Moskou. Ook in andere steden protesteerden inwoners tegen het optreden van de Russische regering.

Khabarovsk

Tienduizenden inwoners van de stad Khabarovsk hebben zaterdag geprotesteerd tegen het optreden van Moskou tegen de gouverneur Sergei Furgal van de regio Khabarovsk, in Oost-Siberië. Furgal, die lid is van de rechtse Liberaal-Democratische partij LDPR, wordt door de Russische Onderzoekscommissie beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op een aantal zakenlieden in 2004 en 2005 in de regio’s Khabarovsk en Amur. Op 9 juli werd hij door leden van de Onderzoekscommissie en de binnenlandse inlichtingendienst FSB opgepakt en meteen naar Moskou gevlogen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .