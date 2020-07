Oxfordse kandidaatvaccin lijkt ideale coronaprik. ‘Het ziet er gunstig uit’

Amsterdam

Dat is ‘hoopvol’ en ‘ziet er gunstig uit’, reageert desgevraagd Cécile van Els, immunoloog bij het RIVM en hoogleraar vaccinologie bij de Universiteit Utrecht. ‘Extreem bemoedigend', vindt ook hoofdredacteur Richard Horton van The Lancet, het blad dat de resultaten maandagmiddag onthulde. Een slag om de arm houdt Van Els ook. ‘De grote vraag blijft nu of dit vaccin ook in staat is mensen te beschermen tegen een echt, circulerend virus’, benadrukt ze. ‘Dat blijft een beetje afwachten.’

wiebelig

Bij apenexperimenten gaf het vaccin een nogal wiebelig resultaat: de inenting beschermde de dieren weliswaar tegen de ergste ziekteverschijnselen, maar de apen konden het virus nog wel krijgen en er anderen mee be..

