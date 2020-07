Werk Gerhard Richter geveild voor 2,6 miljoen

Een vroeg werk van de Duitse schilder Gerhard Richter is voor 2,6 miljoen euro verkocht op een veiling in München. De nieuwe eigenaar van het olieverfschilderij uit 1968, getiteld Christiane und Kerstin, is een verzamelaar uit Hongkong. Het schilderij is een wazig portret van twee jonge meisjes in zwart-wit. Op het vasteland van Europa werd nooit eerder een kunstwerk van Richter voor zo veel geld verkocht. Latere werken van de Duitse kunstenaar wisselden overigens voor veel hogere bedragen van eigenaar. Zo werd in 2014 op een veiling in Londen 17,4 miljoen pond betaald voor het abstracte werk Wand.