VN-chef: coronapandemie legt wereldwijde ongelijkheid bloot

New York

Die boodschap verkondigde VN-chef Antonio Guterres zaterdag in de Nelson Mandela-lezing, die hij dit jaar mocht houden. Hij omschreef de pandemie als 'een soort röntgenfoto, die breuken aan het licht brengt in het fragiele skelet van de maatschappijen die we hebben opgebouwd'.

In zijn online lezing toonde Guterres zich onder meer zeer kritisch over 'de leugen dat vrije markten gezondheidszorg voor iedereen kunnen verzorgen', 'de fictie dat mantelzorg geen werk is' en 'de misvatting dat we in een post-racistische wereld leven'. Hij pleit voor 'eerlijke globalisering', waarin ontwikkelingslanden meer worden gehoord.

Guterres hekelt verder de manier waarop de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog zich de afgelopen decennia hebben opgesteld. Volgens hem hebben zij 'geweigerd na te denken over hervormingen die nodig zijn om de machtsbalans in internationale instituties te veranderen'. <