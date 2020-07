Rutte succesvol in zijn verzet tegen herstelplan

Het verzet van premier Mark Rutte tegen het Europese herstelplan wordt beloond. EU-president Charles Michel stelde zaterdag voor dat elke lidstaat een veto krijgt over betalingen uit het nieuwe herstelfonds. Rutte had zich daar vrijdagavond hard voor gemaakt, tot grote ergernis van zijn EU-collega’s.

Brussel

Rutte eiste dat als een land zijn beloften over hervormingen in ruil voor de Europese financiële hulp niet nakomt, de betalingen kunnen worden stopgezet als één land daarom vraagt. In Michels voorstel is dat nu het geval. Bij protest wordt de hulp gestaakt tot de Europese leiders of de ministers van Financiën een oplossing vinden.

Vooral Italië en Spanje - zwaar door corona getroffen landen - profiteren het meest van het herstelfonds (750 miljard euro). Maar Madrid en Rome zijn allergisch voor het idee dat één land kan ingrijpen in hun begrotingsbeleid. Rutte stond vrijdagnacht alleen in deze eis. Hij erkende na afloop van het diner met zijn collega’s dat zijn opstelling de sfeer aan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .