John Lewis (1940 - 2020): iconisch burgerrechtenactivist en ‘geweten van het congres’

Washington

Het Democratische congreslid, dat op 80-jarige leeftijd aan alvliesklierkanker overleed, was de jongste en laatste overlevende van de zogenaamde Big Six. De groep van zes zwarte activisten, met dominee Martin Luther King als leider, speelde in de jaren zestig een prominente rol in de Afro-Amerikaanse strijd tegen discriminatie en voor gelijke rechten.

In 1963, op 23-jarige leeftijd, sprak Lewis honderdduizenden betogers toe tijdens hun mars naar Washington, vlak voordat King zijn ‘I have a dream’-speech hield. De activist vertelde de mensenmassa dat ‘we door onze vastberadenheid het gesegregeerde Zuiden in duizend stukken zullen versplinteren, om ze vervolgens samen te voegen naar het beeld van God en de..

lief..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .