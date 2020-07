Brandweer heeft vuur in kathedraal Nantes onder controle

De historische kathedraal van de westelijke Franse stad Nantes staat in brand. Volgens de brandweer gaat het om een ‘omvangrijke brand’, waarvan de oorzaak nog niet bekend is.

Nantes

De brand in de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus brak zaterdagmorgen vroeg uit. Sinds 08.00 uur zijn meer dan honderd brandweerlieden ter plekke om het vuur te bestrijden.

‘Het vuur is niet onder controle, het breidt zich uit. Het is een omvangrijke brand’, meldde de alarmcentrale vanmorgen volgens het Franse persbureau France 24.

Op sociale media circuleren filmpjes van de brand. Daarin zijn de vlammen in het gebouw en een grote zwarte rookwolk te zien.

Cecile Renaud, die een bakkerij tegenover de kerk werkt, vertelde aan de Franse zender BFM TV dat ze zaterdagmorgen de brandweerdienst waarschuwde nadat ze vlammen in het gebouw had gezien. ‘Het was een enorme schok en buitengewoon triest’, reageerde de vrouw.

bombardement

De kathedraal stamt uit de vijftiende eeuw. In zijn bestaan heeft het gebouw diverse keren met brand te maken gehad. In de Tweede Wereldoorlog werd een deel van de kerk verwoest na bombardementen van de geallieerden in 1944. In 1972 werd het dak van de kathedraal in de as gelegd door een brand. Pas na dertien jaar werd de herbouw van het gebouw afgerond.

De brand in de kathedraal komt ruim een jaar na de grote brand in de Notre Dame van Parijs, waarbij het dak en de torenspits van de 12de-eeuwse kathedraal verwoest werden. <

Na Notre-Dame in Parijs, nu ook brand in de kathedraal van Nantes, bouwwerk uit 15de eeuw. Kende eerder al een zware brand in 1972. pic.twitter.com/KmdXXvkumZ — Bruno Struys (@brunostruys) July 18, 2020