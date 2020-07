Gaat weekend-top van de EU een deal opleveren?

Premier Rutte schatte gisteren de kans op een EU-akkoord over een omvangrijk herstelpakket op minder dan 50 procent. Bondskanselier Merkel toonde zich bij aankomst in Brussel eveneens sceptisch, maar collega-leiders waren iets optimistischer.

Brussel

Tot aan de start van de EU-top vrijdagochtend ging het vooroverleg door. Rutte sprak onder meer met zijn ‘zuinige vrienden’, de leiders van Oostenrijk, Zweden en Denemarken, maar ook met de Franse president Macron. Inzet van de top is een nieuwe Europese meerjarenbegroting (2021-2027) van bijna 1.100 miljard euro en een herstelfonds van 750 miljard euro om landen de coronarecessie door te helpen.

De 27 lidstaten zijn zeer verdeeld over het pakket: over de omvang, de financiering, de verdeling van de honderden miljarden en de voorwaarden waaronder het geld verstrekt wordt. ‘Ik voorzie zeer, zeer zware onderhandelingen’, aldus Merkel. Alleen met ‘grote compromisbereidheid’ is v..

