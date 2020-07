Brussel

Tussen 7 en 13 juli waren er in België gemiddeld 115 nieuwe coronabesmettingen per dag. Dit blijkt uit cijfers die het wetenschappelijk instituut Sciensano vrijdagochtend publiceerde. Een week eerder was dat nog 32 procent minder. Vooral afgelopen maandag was er een grote stijging, met 216 nieuwe besmettingen. Verder lijkt het aantal ziekenhuisopnames niet meer te dalen. De forse stijging van het aantal besmettingen is voor Belgische virologen reden tot grote zorg. Marc van Ranst van de Katholieke Universiteit Leuven spreekt van ‘het begin van de tweede golf.’ ‘Dit is een wake-upcall waar iedereen mee aan de slag moet’, zegt hij op de Vlaamse Radio 1. ‘Dus dat betekent dat we ..

