Opvang weeskinderen in Griekenland nog niet geregeld

Begin mei zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) dat Nederland 48 alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) op het Griekse vasteland zou opvangen met onderkomen, onderwijs en psychosociale begeleiding.

Dat is tot op heden niet gelukt, blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris op Kamervragen van D66, ChristenUnie en SP. Broekers-Knol wil dat de opvang zo snel mogelijk voor elkaar is, maar noemt geen deadline.

De kwestie speelt al langer. In 2018 vroeg Griekenland Europa om 2500 minderjarige alleenreizende asielzoekerskinderen op te nemen. Door de dreiging van het coronavirus de afgelopen maanden besloten elf landen 1600 kinderen op te nemen. Nederland doet hier niet aan mee, want na onderlinge on..

