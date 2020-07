Nieuwsanalyse: Hagia Sophia symbool voor de ‘onstuitbare’ macht van Turkije

Turkije maakt zich op voor vrijdag, als de Hagia Sophia voor eerste keer sinds 1934 weer als moskee zal worden gebruikt. Maar voor president Erdogan is het een teken van het herrijzen van een islamitische wereldmacht.

Achttien jaar heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gewacht op zijn kans om een droom waar te maken, nadat hij als leider van de AKP de macht in handen had gekregen: het bekende museum Hagia Sophia in Istanbul wordt aanstaande vrijdag weer een islamitisch gebedshuis.

Voor het oog wachtte Erdogan keurig op de uitspraak van het Turkse Hooggerechtshof. En na die uitspraak gebruikte hij geruststellende woorden: de Hagia Sophia zal als moskee voor iedereen openstaan, als ‘een gedeelde erfenis van de mensheid’.

Maar het is Erdogans erfenis, de nalatenschap van zijn lange, vastbesloten opmars naar de macht. En hij wil meer. Dat zeggen niet alleen critici, dat zegt vooral Erdogan zelf.

