VS dreigt Europa met gasoorlog

Een gasoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten komt dichterbij. De Amerikaanse regering dreigt met sancties tegen de bouw van twee gasleidingen die belangrijk zijn voor Europa.

‘Stap eruit nu het nog kan, of accepteer de gevolgen’, waarschuwt minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. De twee leidingen lopen van Rusland naar Europa via de Zwarte Zee (TurkStream) en door de Oostzee naar Duitsland (NordStream 2). Het Russische Gazprom is opdrachtgever, maar bij de bouw en financiering zijn tal van westerse bedrijven betrokken. Zo is Shell een van de financiers van NordStream 2.

De Amerikaanse regering plaatst de bouw van de leidingen nu onder de werking van een sanctiewet uit 2017.

De aanleg van NordStream 2 is v..

