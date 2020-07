Europa’s laatste dictator staat alleen

Tienduizenden Wit-Russen betogen tegen president Loekasjenko, die al 26 jaar aan de macht is.

Zijn steun brokkelt rap af.

Minsk

Wit-Russen doen niet wat ze volgens hun president horen te doen in verkiezingstijd. In plaats van thuis kalm af te wachten, staan ze op straat. Massaal. Klappend, toeterend, soms zwijgend. Zolang maar duidelijk is dat ze niet zomaar instemmen met een zesde termijn van alleenheerser Aleksandr Loekasjenko.

Spanning voorafgaand aan een presidentsverkiezing, in Wit-Rusland is het nieuw. Bij voorgaande verkiezingen kwam de spanning pas na de uitslag, als mensen woedend de straat op gingen om te demonstreren tegen verkiezingsfraude en vervolgens werden afgevoerd door de oproerpolitie. Deze verkiezing is anders.

Met nog ruim drie weken tot de stembusgang van 9 augustus staan er tienduizenden mensen te demonstreren ..

