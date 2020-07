‘Mensen beschadigen wildernis Antarctica’

Tilburg

De impact van menselijke activiteiten op Antarctica is een stuk groter dan gedacht, laten onderzoekers in vakblad Nature zien. Definieer je wildernis als een ongerepte plek waar nog nooit een mens is geweest, dan voldoet nu nog maar een derde van het continent hieraan. De gebieden waar de mens het meeste komt, zijn juist het belangrijkste voor de biodiversiteit. ‘Landen zouden gezamenlijk veel nauwkeuriger de effecten van menselijke activiteiten op de biodiversiteit in die gebieden moeten monitoren’, aldus de Tilburgse hoogleraar en coauteur van het onderzoek Kees Bastmeijer. <