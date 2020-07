Europees Hof blokkeert dataverkeer met VS

Techbedrijven als Facebook en Google mogen gegevens van hun Europese gebruikers niet meer zomaar doorsturen naar de VS. Daar geniet de privacy van Europeanen onvoldoende bescherming.

Luxemburg

Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag besloten in een zeven jaar durende zaak van een Oostenrijkse activist tegen Facebook. Het hof stelt dat het Amerikaans-Europese verdrag Privacy Shield, waaronder data-uitwisseling tussen beide partijen plaatsvindt, niet voldoet aan de Europese regels voor databescherming. Amerikaanse veiligheidsdiensten kunnen ongehinderd grasduinen in de gegevens van buitenlandse gebruikers op Amerikaanse servers.

De 32-jarige Max Schrems, een Weense advocaat en privacy-activist, diende in 2013 een klacht in tegen Facebook. Schrems reageerde op onthullingen door klokkenluider Edward Snowden over de werkwijze van de Amerikaanse inlichtingendienst. Hij stelde dat zijn gegevens ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .