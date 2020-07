Warme zeedamp brengt watersnood in Oost-Azië

In China, Bangladesh en Indonesië zijn miljoenen mensen in de problemen gekomen door hevige overstromingen.

Een huis staat tot aan het dak onder water, in de Chinese provincie Jiangxi. (beeld afp / Hector Retamal)

Amsterdam

Sinds China in 1961 begon met het meten van neerslag, zijn nooit eerder op zo veel plekken tegelijk zulke hoge waterniveaus voorgekomen. Meer dan vierhonderd rivieren in vrijwel het hele land zijn overstroomd of staan op het punt buiten hun oevers te treden.

Ook India, delen van Indonesië en Bangladesh staan blank door de moessonregens, maar in China is volgens de meteorologische dienst sprake van onvoorspelbaar extreem weer. De zware regens dit jaar ontstaan door opstijgende warme zeedampen boven de Zuid-Chinese Zee en de Indische Oceaan. Klimaatverandering kan dit fenomeen volgens de dienst versterken, evenals droogte elders in het land. Dit maakt China kwetsbaar voor klimaatverandering.

