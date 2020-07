‘Inreisverbod is een truc uit Koude Oorlog’

Wat een ondoordacht dreigement, vinden critici. 'Wil de VS 92 miljoen partijleden weren, dan kan het land rekenen op praktische problemen.’

Washington D.C.

In 2017 was de wereld in rep en roer wegens het aangepaste inreisverbod van Amerika, dat president Donald Trump had ondertekend. Reizigers uit zes overwegend islamitische landen kregen tijdelijk geen nieuw visum meer voor Amerika. Op basis van datzelfde statuut in de Amerikaanse immigratie- en nationaliteitswet is het mogelijk dat de regering-Trump leden van de Chinese Communistische Partij (CCP) en hun familieleden gaat weren, meldt The New York Times. Dat treft zeker zo’n 92 miljoen mensen.

Dit inreisverbod zou volgens de Amerikaanse krant niet alleen maar gericht zijn ..

