Hongkong én VS zelf geraakt door ingrijpen Trump

Wat betekent dit voor de positie van de voormalige Britse kroonkolonie en haar inwoners?

Washington

De Amerikaanse president Trump heeft een einde gemaakt aan het economische voorkeursregime voor Hongkong. Het is een reactie op de Chinese aantasting van de Hongkongse autonomie. Hoewel bedoeld als maatregel om de overheid in Peking onder druk te zetten, is dit een nieuwe klap voor Hongkong, deze keer voor de economie. Peking kondigde woensdag meteen tegenmaatregelen aan.

Hongkong viel tot nu toe onder een apart handelsregime met de Verenigde Staten, wat het toeliet uit te groeien tot een belangrijke draaischijf voor de wereldeconomie. Door de intrekking van dat regime wordt de voormalige Britse kolonie nu gelijkgeschakeld met andere Chinese ..

