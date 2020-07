Zwitserse bergen 'volgeboekt'

Genève

'Gasthäuser', hotels en campings worden overspoeld met vakantiegangers en er staan in de Alpen meer klanten dan vorige zomer voor de deur. De campings zijn vaak al volgeboekt. De toestroom in de bergen is zo groot dat een aantal gemeenten klaagt over wildkampeerders en mensen met campers die rotzooi achterlaten. Veel campers stranden op parkeerplaatsen of in de vrije natuur.

Een zegsman van de toerismesector in het oostelijke kanton Graubünden spreekt van 27 procent meer boekingen deze zomer dan in (de zomer van) 2019. De grote belangstelling komt ook door veel Zwitsers die dit jaar vanwege het virus niet in het buitenland op vakantie gaan, maar er zijn ook weer veel buitenlanders. Sonja Martin die met haar man Andreas in La Punt (Graubünden) een gasthuis runt, stelt dat ze in deze tijd nog nooit zo veel boekingen voor hotelkamers heeft gekregen.

Maurus Stöckli van het bureau voor toerisme in kanton Uri zei tegen de Zwitserse omroep dat de bevolking zich overrompeld voelt, vooral door het grote aantal campers. Het kanton heeft snel tijdelijke parkeerplaatsen ingericht voor de campers. En volgens Stöckli laten sommige toeristen een enorme vieze troep achter. Maar hij ziet ook kansen. Hij wil gaan proberen campers straks langer in het kleine kanton te houden dan gebruikelijk. De meeste campers die door Uri rijden zijn onderweg naar Italië of komen uit Italië op weg naar huis. Stöckli ziet toeristische kansen Uri als tussenstop van een aantal dagen op de kaart te zetten. <