Standbeeld George Whitefield verwijderd

Pennsylvanië

Whitefield (1714-1770) was een van de bekendste opwekkingspredikers van de achttiende eeuw. Vanuit zijn vaderland Engeland reisde hij in totaal zeven keer naar Amerika, waar hij tal van opwekkingsbijeenkomsten hield. Daarbij preekte hij ook voor slaven. Duizenden slaven bekeerden zich tot het christelijk geloof. Whitefields prediking resulteerde onder andere in het ontstaan van de negro-spirituals.

Slaven herhaalden tijdens hun werk voortdurend de korte, pakkende zinnen die ze van de prediker hadden gehoord. Op den duur kreeg deze herhaling een ritme en hun muzikale aanleg verbond daar vervolgens een melodie aan.

In 1740 stichtte Whitefield in de staat Georgia een weeshuis, Bethesda Orphanage, waar met name zwarte kinderen..

