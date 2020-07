Deze vrouw leidt de eerste Marsmissie van de Emiraten

Abu Dhabi

Aan het hoofd van de eerste interplanetaire missie van de Verenigde Arabische Emiraten, die deze week zou plaatsvinden en binnenkort een nieuwe lanceerdatum krijgt, staat Sarah Al-Amiri. De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook onderminister van Advanced Sciences is in het kabinet, zal een ruimtevaartmissie leiden ‘die geschiedenis zal schrijven voor de Arabische wereld’, schrijft de BBC.

Hoewel Al-Amiri opgroeide in een tijd waarin er nog geen sprake was van een ruimtevaartprogramma in de Verenigde Arabische Emiraten, weerhield het haar er niet van om zich na een studie informatica te verdiepen in lucht- en ruimtevaarttechniek. ‘Ik was altijd al gebiologeerd door de enorme ruimte e..

