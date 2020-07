Franse zorgmedewerkers krijgen een ‘historische’ loonverhoging

Alle werknemers van Franse ziekenhuizen en verzorgingstehuizen krijgen een loonsverhoging van 183 euro netto per maand. Dat is de Franse regering met een aantal grote zorgvakbonden overeengekomen.

Parijs

In totaal trekt de regering 7,5 miljard euro uit voor hogere salarissen in de zorg. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran noemde dat bedrag ‘historisch’. Het akkoord komt voor de regering op een welkom moment. Quatorze Juillet, de nationale feestdag van de Franse republiek, stond dit jaar grotendeels in het teken van de ‘helden in witte hemden’, zoals president Macron het zorgpersoneel aan het begin van de coronacrisis had genoemd. De loonsverhoging is een concrete handreiking die duidelijk maakt dat het niet bij zulke symbolische woorden blijft.

