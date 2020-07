Belgen stellen besluit over omstreden abortuswet uit. ‘Iedereen beseft nu pas wat in het voorstel staat’

Het Belgische parlement stemt donderdag toch niet over de omstreden versoepeling van de abortuswetgeving. De stemming wordt over de zomervakantie heen getild.

Joachim Coens, partijleider van de christendemocraten in Vlaanderen: 'Ik denk dat iedereen pas nu beseft wat er echt in het abortusvoorstel staat.’ (beeld epa / Frederic Sierakowski)

Brussel

Het uitstel is het werk van de tegenstanders van de ruimere abortusregels. CD&V (de Vlaamse christendemocraten), cdH (de christendemocraten uit Wallonië) en de Vlaams-nationalistische N-VA hebben amendementen ingediend, waarover de Raad van State zich zal moeten buigen. Omdat het parlement na donderdag met reces is, kan hierdoor de nieuwe wet pas in het najaar worden behandeld.

België is in de ban van het wetsvoorstel dat abortus uit de strafwet haalt en zwangerschapsafbreking mogelijk maakt tot in de achttiende week, terwijl de grens nu ligt op twaalf weken. Ook wordt d..

veel onbegrip

De liberale partijen, de groenen en de socialistische partijen zijn voor versoepeling van de abor..

CD&V-voorzitter Joach..

