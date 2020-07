‘EU moet in Servië de democratie en de rechtsstaat beschermen’

Servische politieagenten grijpen in tijdens een demonstratie, vorige week, in de Servische hoofdstad Belgrado. (beeld afp / Andrej Isakovic)

Brussel

Deze oproep doen zeven maatschappelijke organisaties in Servië in een brief. Servië onderhandelt sinds 2014 met de EU over toetreding tot de unie.

De Servische regering ligt al langer onder vuur, maar dit is verergerd tijdens de coronacrisis. Dit heeft recent geleid tot veel protestbijeenkomsten. ‘Deze demonstraties zijn het resultaat van een groot verlies aan vertrouwen in overheidsinstellingen’, schrijven de zeven ngo’s, waaronder enkele mensenrechtenorganisaties. ‘Rapporten wijzen op manipulatie van statistieken over coronasterfgevallen, vooral in de weken voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van 21 juni.’

De zeven ngo’s schrijven dat de verkiezingen door opvallend veel onregelmatigheden zijn ontsierd. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .