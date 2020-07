Spanje maakt mondkapjes zelf, het is ‘ieder voor zich’

In een onooglijk dorpje in Baskenland is in allerijl de grootste mondkapjesfabriek van Spanje ontwikkeld.

De regering wil niet meer afhankelijk zijn van het buitenland. ‘We hebben geleerd: in tijden van nood is het ieder voor zich.’

Etxebarria

De fabriekshal heeft nog het meeste weg van een operatiekamer. De druk is er hoger dan buiten, de plinten zijn stofvrij, de lucht wordt haast iedere minuut ververst. En de werknemers die geconcentreerd over de machines staan gebogen, zien eruit als artsen, met hun haarnetjes, beschermende pakken en mondkapjes van eigen makelij.

Nog niet zo lang geleden werden in deze hal katheters geproduceerd. Daar kwam in maart snel verandering in, toen bleek dat Spanje, net als de meeste Europese landen, een schreeuwend tekort had aan mondkapjes. Nu is dit de grootste mondkapjesfabriek van het land. In een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .