Benelux roept op tot stimulans Europees fietsbeleid

Brussel

Dat vragen de transportministers van Nederland, België en Luxemburg (Benelux) aan de Europese Commissie. Ze willen dat Brussel meebetaalt aan de aanleg van fietsinfrastructuur en dat de commissie fietsbeleid in de EU-landen subsidieert in het kader van de Green Deal, het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn in de EU. De drie landen hebben in Brussel een verklaring hierover aan vicevoorzitter Frans Timmermans van de commissie 'overhandigd' tijdens een videoconferentie.

'In Nederland is fietsen net zo gewoon als water uit de kraan. We hebben meer fietsen dan inwoners', zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). Nederland is momenteel voorzitter van de Benelux Unie, het samenwerkingsverband tussen de regeringen van de drie landen. 'Door de coronacrisis zien steeds meer mensen in heel Europa de voordelen van de fiets. Fietsen is goedkoop, gezond en goed voor het klimaat en de schone lucht. Meer aandacht voor goede fietspaden, oplaadpunten voor elektrische fietsen en goede stallingen in de Benelux én in heel Europa is dus een goede zaak.'

Door de coronacrisis steeg het fietsgebruik in bijna alle EU-landen. De ministers benadrukken dat hoge kwaliteit, veilige fietsinfrastructuur en fietsparkings essentieel zijn. <