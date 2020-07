Rond 1 augustus zal duidelijk worden wie Joe Biden kiest als zijn running mate. In maart zei de Democratische presidentskandidaat dat zijn rechterhand hoe dan ook een vrouw zal worden. Zo zijn de namen van afgevallen presidentskandidaten Kamala Harris en Elizabeth Warren al genoemd. Inmiddels wordt in de media ook gespeculeerd over Val Demings. In de jongste editie schetst tijdschrift Time een profiel van de tamelijk onbekende zwarte politica, die congreslid is voor Florida. Tijdens de afzettingsprocedure tegen Donald Trump oogstte Demings lof vanwege haar welsprekendheid, haar directe vragen en haar boodschap dat niemand, ook de president niet, boven de wet staat.

De 63-jarige Demings werd in 2007 de eerste vrouweli..

