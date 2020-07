Coronavirus veroorzaakt enorme voedselcrisis

Het streven om in 2030 alle honger uit de wereld te helpen wordt niet gehaald. Sinds 2015, het jaar dat de wereldgemeenschap dit doel vastlegde in de Sustainable Development Goals (SDG’s) is het aantal mensen met honger juist fors toegenomen; met 60 miljoen tot 690 miljoen. Door COVID-19 komen er mogelijk nog eens 132 miljoen bij.

Amsterdam

‘De akelige boodschap is niet alleen dat we onze doelen niet halen, maar zelfs dat we achteruitgaan. Er komen steeds meer mensen met hongersnood en ondervoeding bij’, zegt Paul Winters, topfunctionaris van het International Fund for Agricultural Development (IFAD) vanuit Rome. Het IFAD is een van de vijf VN-organisaties die maandag het rapport ‘The State of Food Security and Nutrition in the World’ uitbrachten. De andere organisaties zijn Unicef, WHO, FAO en WFP.

In het rapport waarschuwen de organisaties niet alleen voor acute honger, maar ook voor het groeiend aantal mensen dat ondervoed is, omdat zij slechts een maaltijd per dag eten, of die zich geen voedzame maaltijden kunnen veroorloven omdat zij ond..

