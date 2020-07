Belgische politici maken ruzie, want ruimere abortuswet komt dichtbij

België heeft minder abortussen dan Nederland. Maar dat dreigt te veranderen: deze week wil het federale parlement stemmen over soepeler wetgeving.

Demonstranten in de straten van Brussel eisen een soepeler abortuswetgeving. (beeld afp / Antony Gevaert)

Brussel

‘Als partijen op de groene knop drukken voor een wet die ik echt schandelijk vind, dan wordt het erg moeilijk om met diezelfde partijen de volgende dag te doen alsof er niks is gebeurd.’

Met deze opmerking gooide partijleider Bart de Wever van het Vlaams-nationalistische N-VA zaterdag de knuppel in het hoenderhok. Als de abortuswet in België wordt verruimd, dan komt er geen regering met steun van de N-VA, was de boodschap.

België is in de ban van een wetsvoorstel dat abortus uit de strafwet haalt en het mogelijk maakt tot in de achttiende week van de zwangerschap, terwijl de grens nu ligt op twaalf weken. Ook wordt de bedenktijd beperkt van zes naar twee dagen.

België heeft relatief weinig abortussen. Schommelt het aantal zwangerscha..

