Ontbossing Amazone met kwart gestegen

Brasilia

De ontbossing van het Amazonegebied in Brazilië, het grootste regenwoud ter wereld, is met een kwart gestegen in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. De eerste zes maanden verdween ruim drieduizend vierkante kilometer, de grootste oppervlakte sinds 2015. Dat zegt het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek, dat vijf jaar geleden begon met registratie. Volgens actievoerders groeit de druk op de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die sceptisch is over klimaatverandering. Hij ontkent dat de jungle wordt vernietigd om voedsel te produceren. <