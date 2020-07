Seoul rouwt vijf dagen om burgemeester

Seoul

Voor het gemeentehuis komt een soort altaar waar burgers afscheid kunnen komen nemen van de burgervader. Park werd voor het eerst in 2011 tot hoofd van de gemeente gekozen en is sindsdien twee keer herkozen. Naar het zich laat aanzien pleegde hij donderdag suïcide.

In een brief die hij in zijn werkkamer thuis achterliet voor hij donderdagochtend verdween, betuigde hij spijt en dankte 'iedereen die in zijn leven met hem was geweest'. Zuid-Koreaanse media suggereren dat een klacht van een voormalig medewerkster tegen Park een rol heeft gespeeld. Zij deed woensdag bij de politie aangifte en stelt dat ze door Park seksueel werd lastiggevallen. <