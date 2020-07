Bevolking groeit tegen EU-trend in

In Nederland worden tegen de Europese trend in meer mensen geboren dan er overlijden. De bevolking van de Europese Unie (EU) groeide vorig jaar alleen vanwege migratie, meldt het statistiekbureau Eurostat.

In Europa als geheel overlijden sinds 2012 al meer mensen dan er baby's worden geboren. In Nederland is het omgekeerde het geval. Maar ook hier groeit de bevolking met name vanwege migratie.

Nederland staat in de EU op de achtste plaats wat betreft relatieve bevolkingsgroei. Hier kwamen vorig jaar zeven mensen bij per duizend inwoners. Dat is ruim boven het Europese gemiddelde van twee mensen per duizend inwoners. De bevolking van Malta groeide het hardst en die van Bulgarije kromp relatief het meest.

De totale bevolking van de EU is in een jaar met bijna 13 procent gekrompen naar zo'n 448 miljoen. Dat komt vooral doordat het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten. De onderzoekers hebben alleen gekeken naar de 27 landen die wel lid zijn.