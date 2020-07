De laatste herinneringen aan Rizo, elektricien op de compound en vader

Op het eerste gezicht hebben ze weinig met elkaar gemeen. Maar in juli 1995 waren ze beiden in Srebrenica.

Utrecht

‘Ik ben volgens mij toen op jouw verjaardag geweest, kan dat kloppen?’ Anne Mulder kijkt Alma Mustafic vragend aan. Ze denkt even na: ‘Ik weet het niet meer precies, maar herinner me wel dat we een feestje hielden, ja.’ Hoe Mulder midden in een oorlog in Bosnië op de verjaardag van de toen veertienjarige Mustafic terechtkwam? Hij was Dutchbatter en werd uitgenodigd door haar vader, Rizo Mustafic. Die werkte als elektricien op de compound van de Nederlandse soldaten. Rizo is een van de 8373 mensen die tijdens de genocide, die volgde op de val van Srebrenica, vermoord is.

dienstplichtig

‘Ik wilde..

