Joden en moslims vrezen voor hun toekomst nu België onverdoofd slachten heeft verboden

Het EU-Hof van Justitie buigt zich over de vraag of het Belgische verbod op onverdoofd slachten strijdig is met de vrijheid van godsdienst. Zijn wij nog welkom in de Europese Unie?, vragen Joden en moslims zich af.

Belgische Joden voor het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Joden en moslims vechten het verbod aan op ritueel slachten in Vlaanderen en Wallonië. (beeld epa / Olivier Hoslet)

Brussel

‘Voedsel speelt een belangrijke rol in ons religieuze leven en hoe we ons eten bereiden, is een kernprincipe van ons geloof.’

Zo begint een gezamenlijke brief van de Conferentie van Europese Rabbi’s en de Wereldraad van Moslims. De reden voor de samenwerking? De aandacht die het Hof van Justitie in Luxemburg woensdag in een hoorzitting gaf aan vragen van het Belgisch Grondwettelijk Hof over onverdoofd slachten.

Volgens Joodse en islamitische critici staat in Luxemburg nu centraal of het totaalverbod op ritueel slachten in Vlaanderen en Wallonië strijdig is met de vrijheid van godsdienst.

Opperrabbijn Pinchas Goldschmidt en Sheikh Mohammed Al-Issa vragen in hun brief aan het Hof een streep te halen door het Belgische totaalverbod op r..

