Corona in Syrische opvangregio

Er is een eerste geval van COVID-19 gemeld in Noordwest-Syrië, een regio waar vluchtelingen opeengepakt zitten in kampen, steden en dorpen.

Idlib

Op 7 juli werd een 39-jarige arts die in het noordwesten van Syrië werkte, positief getest, maakte de medische hulporganisatie UOSSM International donderdag bekend. De dokter kwam Syrië twee weken geleden binnen en bezocht zijn vrouw in de stad al Bab. Het ziekenhuis waar hij werkte, heeft een in- en uitgangsverbod afgekondigd.

Maar de gezondheidszorg in het noordwesten van Syrië kan een coronacrisis niet aan. De instroom aan vluchtelingen en patiënten is al te veel. De Verenigde Naties melden dat er in die regio ruim vier miljoen mensen dicht op elkaar leven met weinig toegang tot gezondheidszorg.

In Idlib (ruim 3,5 miljoen inwoners) zijn er minder dan 300 intensive care-bedden en een beperkt aantal beademingssyst..

