George Floyd kreeg geen adem, de agent zei: ‘Praat dan niet’

George Floyd zei meer dan twintig keer dat hij geen lucht kreeg tegen de vier agenten die hem in mei hardhandig arresteerden. Twee keer riep hij: ‘Ze gaan mij doodmaken.’

De agent die hem tegen de grond drukte, zei dat hij zijn mond moest houden.

Minneapolis

Zo wordt nog duidelijker hoe Floyd vocht voor zijn leven en de agenten smeekte om te stoppen. De agenten probeerden Floyd, die werd verdacht van gebruik van vals geld, toen in een politiewagen te krijgen maar hij verzette zich. Daarna werd hij hardhandig tegen de grond gedrukt. ‘Mama, ik hou van je’, riep Floyd. ‘Zeg tegen mijn kinderen dat ik van ze hou, ik ben dood.’

De camerabeelden zijn onder andere van Lane die met twee andere agenten is aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan de dood van Floyd. Volgens zijn advocaat is de agent echter niet schuldig en heeft hij geprobeerd in te grijpen. Chauvin wordt door justitie beschouwd ..

