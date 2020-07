Tachtig legerhelikopters VS naar huis via de Waalhaven

In de Waalhaven in Rotterdam wemelt het van de Amerikaanse wentelwieken. Het kostte Defensie een drone van 250.000 euro. Het op afstand te besturen vliegtuigje verloor contact met de piloot en stortte neer.

Rotterdam

Een Amerikaanse helikopterbrigade is via de Rotterdamse haven op weg naar huis, naar Georgia in de Verenigde Staten. Bijna 80 helikopters zijn al overgevlogen naar de Waalhaven. De Apaches, Black Hawks en Chinooks van de United States Army 3rd Combat Aviation Brigade staan met opgevouwen vleugels op de kade. Er komen ook nog eens 1800 voertuigen en containers aan. Het militair materieel wordt in de Waalhaven klaargemaakt voor het zeetransport naar de Verenigde Staten dat later deze maand plaatsvindt.

De Amerikaanse brigade was in het oosten van Europa actief tijdens de operatie Atlantic Resolve en is afgelost door een andere eenheid. Het overgrote deel van de militairen ging al per vliegtuig naar huis. In het kader van de Host Na..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .