Downcellen helpen onderzoek alzheimer

Wanneer de symptomen van de ziekte van Alzheimer merkbaar zijn, is het eigenlijk al te laat om de ziekte nog te stoppen. Daarom is onderzoek nodig bij mensen bij wie de ziekte nog niet merkbaar is, wat eigenlijk niet goed mogelijk is. Britse onderzoekers hebben daar nu iets op gevonden.

Londen

Mensen met het downsyndroom hebben een grote kans op alzheimer: ongeveer 70 procent krijgt op enig moment te maken met deze ziekte. De reden hiervoor is dat zij een extra kopie van chromosoom 21 hebben, en dat chromosoom bevat het gen voor de aanmaak van een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van alzheimer.

De onderzoekers verzamelden daarom cellen van de haarzakjes van mensen met het downsyndroom en kweekten die in het laboratorium. Via enkele standaardtechnieken zijn de haarcellen veranderd in hersencellen, die in het lab gekweekt konden worden. In een deel van die gekweekte hersencellen zagen de onderzoekers kenmerken van de ziekte van Alzheimer ontstaan, waaronder de ophoping van klonters van het eiwit amylo&i..

