Dutchbat III moet de miskenning voorbij

Maar de geestelijk verzorgers en hulpverleners die in Srebrenica waren, hechten meer waarde aan zelfrespect dan aan claims.

Assen

‘Herinnering is een raar ding’, zegt Ebel Dijkman (71). Een kwarteeuw geleden was hij kapitein en maatschappelijk werker bij Dutchbat III in Potocari. ‘Je moet oppassen dat je de herinnering niet aanpast op basis van de kennis van nu, en dat je de verhalen van anderen niet tot je eigen herinneringen maakt.’

‘In feite gaat het hun om reputatieschade. Maar die is niet te herstellen met 7500 of 20.000 euro. Ja, het was zwaar en wij zijn met een onmogelijke klus opgezadeld. Maar er was wel erkenning, zeker van de laatste ministers van Defensie, er was altijd hulp als je dat wilde en er o..

