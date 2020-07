De verruiming van de Britse abortuswet is van tafel. ‘Een grote overwinning’, vinden pro-lifeorganisaties

Pro-lifeorganisaties in Groot-Brittannië zijn opgelucht dat het wetsvoorstel om de wetgeving rondom abortus te verruimen van tafel is geveegd.

Londen

Het wetsvoorstel ging in eerste instantie over huiselijk geweld, waarbij werd gevraagd om het toestaan van abortussen bij vrouwen die in een gewelddadige relatie zaten. Daarnaast werd er ook gesproken over het toestaan van abortus tot 28 weken zwangerschap. In Engeland en Wales zijn abortussen na de 24e zwangerschapsweek verboden, op enkele uitzonderingen na. Zou het wetsvoorstel worden aangenomen, dan zou ook de regelgeving rondom zogenoemde ‘do-it-yourselfabortussen’, die thuis plaatsvinden, worden verlengd.

Volgens Fiona Bruce, parlementslid van de Conservatieve Partij, ging het wetsvoorstel over huiselijk geweld ‘dat niet mag worden gebruikt door degenen die voortdurend campagne voeren voor een ander onderwer..

