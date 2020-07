Na veel druk krijgt de EU alsnog een nieuwe gezant voor godsdienstvrijheid

De Europese Commissie zal opnieuw een speciale EU-gezant benoemen die zich hard moet maken voor de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie.

De EU krijgt weer een speciale gezant voor godsdienstvrijheid buiten de EU. De vorige gezant, Ján Figel, speelde een rol bij de vrijlating van Asia Bibi, de Pakistaans-christelijke vrouw die bijna tien jaar in de dodencel zat op beschuldiging van godslastering. (beeld afp / Philippe Lopez)

Dit leverde veel kritiek op van religieuze organisaties en Europese politici. Zij wezen op de penibele situatie van veel gelovigen wereldwijd. Daarom vroeg Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) al in februari namens de Parlementaire Intergroep Godsdienstvrijheid, waarvan hij co-voorzitter is, aan Von der Leyen om een nieuwe gezant te benoemen..

Dit heeft vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EU) woensdag laten weten. ‘We zijn vastberaden om ervoor te zorgen dat de rechten van alle geloven en overtuigingen over de hele wereld worden gerespecteerd’, schrijft de Griekse Eurocommissaris voor Migratie en Bescherming van de Europese levenswijze op Twitter .

