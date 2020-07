VN: ziekenhuizen bestookt in Syrië

Genève

Syrische regeringstroepen en hun bondgenoten hebben in enkele maanden tijd tientallen burgerdoelen bestookt in rebellengebied. Ze gebruikten bij die aanvallen ook clustermunitie, stellen VN-onderzoekers. Die oordelen ook hard over de jihadistische rebellen in het noorden van het land. In Syrië woedt al bijna tien jaar een bloedige burgeroorlog. Het regime van president Bashar al-Assad begon eind vorig jaar een groot offensief om het laatste grote rebellengebied in handen te krijgen. Ook buurland Turkije raakte betrokken en in maart is een wapenstilstand gesloten. <