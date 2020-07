Jair Bolsonaro test positief op corona

Brasilia

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is positief getest op het coronavirus. Dat heeft Bolsonaro gezegd in een interview. De president, die het longvirus lang afdeed als onbelangrijk, vertoonde ziekteverschijnselen waaronder koorts en pijn. In een live-interview met nieuwszender CNN Brasil zei Bolsonaro zich 'heel goed' te voelen. Hij werd getest in een militair ziekenhuis in de hoofdstad Brasilia. Maandag was in een video op YouTube te zien dat Bolsonaro tegen zijn gewoonte in een mondkapje droeg, en probeerde afstand te houden van zijn aanhangers. <