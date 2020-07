In minder dan een maand tijd hebben de Black Lives Matter-protesten het publieke debat over institutioneel racisme doen laten verschuiven, schrijft Time. ‘De komende weken en maanden moet blijken of de beweging haar sociale en culturele macht ook kan vertalen in politieke macht.’

De dood van George Floyd in de Black Lives Matter-beweging zal ongetwijfeld invloed hebben op de presidentsverkiezingen. ‘Joe Biden hoopt op een sterke opkomst van Afro-Amerikanen, die hem naar de overwinning kunnen brengen. De protesten zouden een politiek succes kunnen zijn voor de Democraten’, meldt het tijdschrift. ‘Maar het is nog niet duidelijk of die partij, vooral op nationaal niveau, klaar is om daarvan te profiteren.’..

