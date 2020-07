TikTok verlaat Hongkong uit protest tegen wet

Hongkong

Het techbedrijf, gevestigd in China, wil zijn app, waarin mensen korte video’s kunnen uploaden, niet meer verkopen in Hongkong, uit protest tegen de invoering van de nieuwe veiligheidswet. Een TikTok-woordvoerder bevestigde dat de beslissing te maken heeft met ‘de recente gebeurtenissen’. Binnen enkele dagen zal de applicatie niet meer beschikbaar zijn in de stad. TikTok zei gebruikersinformatie niet te willen delen met de Chinese regering. Eerder gaf het techbedrijf al aan niet mee te willen gaan in eventuele verzoeken van de Chinese regering om bepaalde content te censureren.

Of dit statement van TikTok sterk genoeg is om te blijven staan als bedrijf, is de vraag. Vorige week deed India de ..

