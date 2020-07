25 jaar na de val van Srebrenica: Betalen voor je moeders botten

Dutchbat I was een stuk beter dan Dutchbat III, zegt Hasan Nuhanovic. Het Nederlandse trauma was in Bosnië maar een bijvoorstelling van het echte leed.

Srebrenica - Sarajevo

Hasan Nuhanovic is nu even oud als zijn vader werd: 52. Hij woont met zijn vrouw Mirza en zijn dochter Nasiha in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Nasiha is 22 en genoemd naar haar oma. Maar die heeft ze nooit gekend. Nasiha, haar man Ibro en Braco, zoals de jongere broer Muhammed werd genoemd, waren door Hasan het Dutchbat-kampement binnengehaald, in de enorme voormalige accu- en zinkfabriek van Potocari, even ten noorden van Srebrenica. Het was 13 juli 1995 en smoorheet. Ruim vijfduizend inwoners en vluchtelingen zaten zonder eten en water in een loods, om de ‘compoun..

