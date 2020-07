Sagrada Familia in Barcelona is weer toegankelijk

Zorgmedewerkers mochten zaterdag in Barcelona als eersten de Sagrada Familia in. Elders in Catalonië is weer een lockdown ingesteld.

De Sagrada Familia in Barcelona was vier maanden gesloten en gaat nu weer gefaseerd open. Afgelopen weekeinde en aanstaand weekeinde is de wereldberoemde kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudí, exclusief geopend voor mensen uit de ‘frontlinie’ van de corona-epidemie; zorgverleners en politieagenten. De eerste gasten werden verwelkomd door de aartsbisschop van Barcelona, Joan Josep Omella. ‘Doel is om de burgers van Barcelona te eren, speciaal hen die in de frontlinie hebben gevochten om COVID-19 te bestrijden’, meldt de website van de Sagrada Familia.

Virginia Martinez, een ziekenhuisarts uit het stadje Terrassa, zei tegen persbureau Reuters dat ze het eerbetoon zeer waardeert. ‘Ik ben hier nog nooit geweest en ik besc..

